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Лжедмитрий I или Лжедмитрий II? Тест по самому смутному для России времени Садимся за парты и достаем двойные листочки

4 ноября в России отмечают День народного единства — в честь окончания исторического периода, который в учебниках называют Смутным временем. А вы знаете, что тогда вообще происходило? Почему Смутное время началось и чем закончилось? Кого называли Тушинским вором? Чье восстание было самым масштабным? Давайте проверим ваше знание российской истории.

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Фото в анонсе: Константин Маковский «Воззвание Минина», 1896