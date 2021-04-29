Леопарды в храме — такое вообще возможно? Тест о выставках, которые (не) состоялись

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В московском Музее современного искусства «Гараж» проходит выставка «Настоящее время, несовершенный вид» о несостоявшихся художественных проектах. По словам кураторов, истории разнообразных отмен, запретов и срывов способны рассказать о своем времени даже больше, чем реализованные работы. Вместе с Музеем «Гараж» мы сделали тест — в нем вам предстоит отличить состоявшиеся проекты российских художников и кураторов от тех, что остались лишь на бумаге.

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Сделано в продано! Фото: предоставлено архивом Музея современного искусства «Гараж»