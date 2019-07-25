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Легко ли вас зомбировать? Давайте проверим с помощью 25-го кадра! Экспериментируем с Тайлером Дерденом

Фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» вернулся в российский прокат через 20 лет после премьеры. Одна из незабываемых деталей картины — использование 25-го кадра, в котором зрители могут заметить Тайлера Дердена еще до его появления в фильме. «Медуза» решила проверить известный миф о том, что с помощью 25-го кадра можно повлиять на подсознание. В каждом из роликов в этом тесте спрятано по одной картинке — постарайтесь расслабиться и поддаться нашему зомбированию. Вдруг получится?

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Фото: 20th Century Fox / Everett Collection / Vida Press