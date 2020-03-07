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Куда улететь от коронавируса? Тест про экзопланеты к годовщине запуска «Кеплера»

Пока на Земле развивается эпидемия, космос остается единственным местом, где гарантированно нет ни короновируса, ни (порядком надоевших) новостей о нем. Зато там полно самых странных, разнообразных и интересных экзопланет. Большую часть которых открыл телескоп «Кеплер», который отправился на орбиту ровно 11 лет назад — 7 марта 2009 года. За время работы «Кеплер» обнаружил 2,3 тысячи экзопланет, причем более 350 из них находятся в потенциально обитаемой зоне — то есть там, где на поверхности может существовать жидкая вода. Оставленное космической обсерваторией наследие открыло огромное поле для исследований и будет помогать ученым в исследованиях еще не одно десятилетие. В честь годовщины запуска телескопа «Медуза» подготовила тест, который поможет узнать, насколько хорошо вы разбираетесь в открытых «Кеплером» экзопланетах.

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Фото в анонсе: D. Rutter / W. Stenzel / Ames Research Center / NASA