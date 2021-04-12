Кто вырастил хлопок на Луне? И что ищут роверы на Марсе? Сложный тест о космических достижениях человечества

В 2021 году мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. За это время люди обосновались на околоземной орбите, побывали на Луне, а фотографии далеких планет и их спутников стали обыденностью. Вместе с блог-платформой Яндекс.Дзен мы придумали сложный тест о покорении космоса и предлагаем проверить, насколько вы разбираетесь в космических исследованиях.

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Сделано в продано! Фото: Nuttawut Uttamaharad / Shutterstock, в анонсе — NASA