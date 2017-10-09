Кто вы на неделе моды? Выясняем вместе с Vnukovo Outlet Village

Модная индустрия каждый сезон предлагает сотни новых коллекций. Дизайнеры не прекращают творить круглый год. Тренды устаревают как никогда быстро, а магазины обновляют ассортимент чуть ли не еженедельно. В таких условиях мы все чаще обращаемся к понятию «базовый гардероб». А собирать его разумнее из качественных вещей премиальных марок. «Медуза» и Vnukovo Outlet Village предлагают проверить, насколько вы разбираетесь в модных дизайнерах. Тем более что приобрести их вещи можно на грядущей закрытой распродаже по вполне вменяемым ценам.