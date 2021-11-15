Кто-то в луже видит грязь, а кто-то — звезды. Так и с искусством! В этом тесте нужно угадать произведение по описанию актера Юры Борисова

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Впечатления от искусства — субъективная штука. Какой бы смысл автор ни вкладывал в произведение, после окончания работы оно ему не принадлежит и каждый имеет право найти в нем что-то свое. Поэтому так интересно обсуждать и сравнивать свои впечатления с другими. В этом тесте вам составит компанию и поделится своими мыслями об искусстве актер Юра Борисов. Ваша задача — соотнести его ассоциации и ощущения с работами разных творцов. Этот тест мы придумали совместно с Тинькофф, который сделал необычный спецпроект к мероприятию T Lates в Новой Третьяковке.

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Сделано в продано! На обложке: Юра Борисов в проекте Димы Черного и Анатолия Шабалина