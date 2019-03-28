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Кто любимый музыкант Бананана? А что читал Крымов? Проверьте, хорошо ли вы помните фильм «Асса»

28 марта синематека журнала «Искусство кино» выпускает в повторный прокат фильм «Асса» Сергея Соловьева. Показы отреставрированной копии пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре и еще 32 городах. Со дня премьеры картины о любви медсестры Алики и музыканта по прозвищу Бананан, прошло больше 30 лет; она стала одним из главных символов перестроечного времени. «Медуза» предлагает читателям вспомнить, как хорошо они помнят самые известные сцены из «Ассы».

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Фото в анонсе: «Мосфильм»