игры

Кто из животных не пукает? Зачем ламантину кишечные газы? Научный тест о животных, которые тоже делают это

Кишечные газы животных — не самая изученная область биологии, но какие-то работы на эту тему все же есть. Например, в 2017 году в Великобритании вышла книга Does It Fart? («Оно пукает?») — о том, кто из животных не пукает, а кто пукает и как именно. А в 2018-м уже в России издали детскую книгу «Все делают это» — проверкой фактов для нее занималась медицинский редактор «Медузы» Дарья Саркисян. В честь Дня осведомленности о собачьем пуканье, который отмечается 8 апреля, мы попросили Дарью составить тест о том самом. Пукают ли ленивцы? И зачем кишечные газы ламантину? Проверьте свои знания!

Пройти тест

Автор: Дарья Саркисян Фото в анонсе: Kylee Alons / Unsplash