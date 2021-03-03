Кореография или все-таки ярнбомбинг? Тест-путеводитель по хобби, который поможет (возможно!) найти подарок на 8 Марта

Круглый год россияне что-нибудь празднуют: День матери, День шахтера, День объятий, Новый год, а затем все по новой. При этом идей для подарков больше не становится. Через несколько дней 8 Марта. Неужели снова бежать за тюльпанами? Без паники! Вместе с сайтом Авито, где можно найти подарок на любой случай, мы сделали тест, который поможет не только придумать оригинальный презент, но и найти его.

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