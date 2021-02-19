Кому цветы, а кому гель для душа? Тест о том, как россияне выбирают подарки к 23 Февраля и 8 Марта

23 Февраля и 8 Марта — первые крупные праздники и дополнительные выходные после Нового года. Одни ждут их, чтобы получить и подарить подарки, другие считают пережитком прошлого. Вы в каком лагере? А угадать, как большинство россиян относится к гендерным праздникам, сможете? Проверьте себя с помощью этого теста. Мы сделали его вместе с Яндекс.Маркетом: компания опросила почти 2000 жителей российских городов с населением более 100 000 человек и выяснила, как они готовятся к праздникам. Подробнее о результатах исследования — в конце теста.

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Сделано в продано! Фото: Rodion Kutsaev / Unsplash, в анонсе — Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock