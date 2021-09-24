Колдуем кибербезопасность! Крэкс-фэкс-пэкс, SIEM-TTPs-XDR! Разгадаете заклинание специалиста по ИБ?

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Неподготовленному человеку бывает трудно читать о кибербезопасности, ведь количество непонятных терминов и аббревиатур в таких текстах зашкаливает. Поговорить по душам с хорошим ИБ-специалистом тоже порой непросто! Или все не так страшно? Вместе с «Лабораторией Касперского» выясняем, насколько хорошо вы разбираетесь в корпоративной IT-безопасности.

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