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«Медуза», я с тобой
Партнерский материал

Колдуем кибербезопасность! Крэкс-фэкс-пэкс, SIEM-TTPs-XDR! Разгадаете заклинание специалиста по ИБ?

Неподготовленному человеку бывает трудно читать о кибербезопасности, ведь количество непонятных терминов и аббревиатур в таких текстах зашкаливает. Поговорить по душам с хорошим ИБ-специалистом тоже порой непросто! Или все не так страшно? Вместе с «Лабораторией Касперского» выясняем, насколько хорошо вы разбираетесь в корпоративной IT-безопасности.

Сделано в продано!

Sergey Nivens / Shutterstock

Партнерский материал