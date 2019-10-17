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Когда в СССР появилась «Пепси»? А когда произошло падение Берлинской стены? Проверим, смотрели ли вы программу «Намедни»

Леонид Парфенов заявил, что ему больше не принадлежит бренд «Намедни». Это произошло по требованию канала НТВ. А вы смотрели старые выпуски? Если да, то наверняка помните, когда вышел фильм «Ирония судьбы» и случился Карибский кризис. А если нет, сейчас узнаете, да и лишний раз посмотреть «Намедни» всегда приятно. В общем, беспроигрышный тест!

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Фото в анонсе: Dod Miller / Alamy / Vida Press