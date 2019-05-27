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Киргизия или Дания? Угадайте страну, где лучше всего провести отпуск (по мнению Росгвардии)

Управление вневедомственной охраны войск Росгвардии составило список самых безопасных стран, куда военнослужащие могут отправиться в отпуск. Именно в них «военно-политическая, криминогенная, санитарно-эпидемиологическая, природно-климатическая» обстановка максимально благоприятна для росгвардейцев. А вы сможете узнать эти страны по их месту в разных рейтингах — от безопасности до уровня счастья?

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Фото: Ban Yido / Unsplash