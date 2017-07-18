Кино, голуби и гондолы. Что вы знаете о развлечениях Венеции? Тест «Медузы» и Mastercard

Венеция — настолько уникальный город, что в прошлом даже обособлялся в отдельное государство. Развлечения там тоже уникальные. Судите сами: где еще вам понадобится лодка, чтобы попасть на старейший кинофестиваль мира? Тирамису и просекко тоже придумали в Венеции. «Медуза» и Mastercard подготовили тест об этом уникальном городе на воде. Пройдите его и зарегистрируйтесь в программе Mastercard Бесценные Города, чтобы получить возможность выиграть поездку на 74-й Венецианский международный кинофестиваль.