игры

«КЕ-Е-ЕВИ-И-ИН!!!» — «А-А-А-А!!!» Ультимативный новогодний тест по фильму «Один дома». Ультимативнее некуда!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Как говорил Отто фон Бисмарк, у Нового года в России есть два союзника: мандарины и «Один дома» с Маколеем Калкиным. Хорошо, есть еще «Гарри Поттер». И «Шрек». И «Ирония судьбы». Ладно, союзников много! Но фильм с Калкиным — один из самых надежных. Вкратце: восьмилетний Кевин Маккалистер накануне Рождества поссорился с семьей и пожелал, чтобы она исчезла. Так он остался совсем один — в огромном доме, который пытаются ограбить бандиты Гарри и Марв. Вы точно знаете эту историю наизусть. Вернее, думаете, что знаете. Запасайтесь терпением и попкорном, вас ждут 20 каверзных вопросов. Узнаем, можно ли оставить вас одних дома!

Пройти тест

Фотография в анонсе: ddp / Vida Press