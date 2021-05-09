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Какая страна вообще не воевала? За какой фильм СССР получил «Оскар» в 1943 году? Очень сложный тест по истории Второй мировой войны

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Ко Дню Победы «Медуза» попросила историка Владислава Рыбакова подготовить тест о важных, но не самых известных фактах, касающихся самого страшного события ХХ века. И не забывайте: хотя нацистская Германия капитулировала, 9 мая 1945 года война не закончилась — еще несколько месяцев союзники продолжали воевать с Японией.

Будет сложно, но интересно.

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