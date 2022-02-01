Как устроено кино? Тест для тех, кто не просто смотрит, но и ПОНИМАЕТ

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Если вы различаете ребут и ремейк, знаете, что такое «восьмерка», и говорите «в первом акте» вместо «в начале фильма», скорее всего, кино для вас не просто развлечение. Давайте проверим глубину ваших знаний о том, как делают кино! Этот тест мы подготовили вместе со Школой кино и телевидения «Индустрия», которая проводит международные интенсивы для режиссеров, сценаристов и продюсеров.

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Сделано в продано! Фото: gnepphoto / Shutterstock