игры

Как правильно — фильм с Чарли Чаплиным или с Чарли Чаплином? А запятая в полном названии «Иронии судьбы» нужна? Проверочная работа для тех, кто (не) разбирается в кино и в русском языке

На «Медузе» вышел новый подкаст «Истории кино», который ведет кинокритик Антон Долин. Кино надо не только смотреть, но и грамотно о нем говорить. Знаете, как надо писать название главного новогоднего фильма? Сможете отличить фандом от фанфика? Что на самом деле сказал Шекспир в 19-м сонете? Вопросы задает Владимир Пахомов — ведущий подкаста про русский язык «Розенталь и Гильденстерн».

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