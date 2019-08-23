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Как подавили московский Чумной бунт в 1771 году? Куда свозили оппозиционеров до революции? Тест по истории московских бунтов

Весь июль и август в Москве постоянно проходят акции протеста: пикеты, согласованные и несогласованные митинги, шествия по бульварам. Столетия назад любая форма протеста называлась просто — бунт или восстание. Знаете ли вы, как московские власти подавили Чумной бунт 1771 года? В какое отделение отвозили оппозиционеров до революции? Какой район Москвы в XIX веке считался «латинским кварталом»? Уверены, что знаете? Тогда докажите!

Этот тест мы подготовили вместе с телеграм-каналом «Архитектурные излишества».

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Автор: Павел Гнилорыбов