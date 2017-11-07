Как хорошо вы знаете историю КПСС? Тест «Медузы» к 7 ноября

История КПСС в обязательном порядке изучалась в советских вузах. Этот предмет имел мало общего с подлинной историей партии, сложной и трагической, — он представлял собой особый жанр, в котором главным была точность формулировок и однозначность оценок. Общая эрудиция или самостоятельное изучение марксистских классиков здесь не помогали: правильную версию истории партии можно было выучить, только строго следуя букве и духу канонического учебника. В день столетнего юбилея Октябрьской революции историк Илья Будрайтскис составил для «Медузы» тест, основанный на материалах этого учебника, — по нему предмет сдавали (или принимали) многие нынешние депутаты Госдумы, министры и прочие чиновники.