Как Эрнесто Гевара стал Че? Познавательный тест «Медузы» к 90-летию главного мирового революционера

14 июня исполняется 90 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевары, — пожалуй, самого известного профессионального революционера в мировой истории наряду с Владимиром Лениным. Образ Че давно присвоен капитализмом, который он так не любил, — при этом подробности его головокружительной биографии известны куда меньше, чем лицо с плаката. По просьбе «Медузы» писатель и исследователь истории левого движения Алексей Цветков составил тест, который напомнит об удивительных приключениях Че — или может заставить ими заинтересоваться.