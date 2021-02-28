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Какая буква алфавита самая редкая? Какой цвет глаз имеют только 2% людей? Тест про все самое редкое

28 февраля — Международный день редких заболеваний. К таким в России относят болезни, которые встречаются не более чем у 12-15 человек на 100 тысяч. Люди с редкими болезнями часто становятся как будто невидимыми. И из-за того, что их недуг не распространен, лекарства либо нет, либо оно стоит космических денег. Но редкий — не значит незаметный. В нашем мире очень много редких вещей, часто о них даже не знают, но все же они есть. Про такие вещи этот тест!

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