Изобретено в России. Или нет? Тест «Медузы»

В России изобретено большое количество самых разнообразных вещей, но, как правило, в справочниках они не указаны — а указаны, наоборот, те, которые приписываются российским изобретателям ошибочно (например, самолет или баллистическая ракета). 9 декабря на Зимнем книжном фестивале в Казани научный журналист и главный редактор сайта «Популярная механика» Тим Скоренко представил свою книгу «Изобретено в России», которая в этом году вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн» и попала в короткий список премии «Просветитель». В ней автор пытается разобраться каким из изобретений россияне могут гордиться, а какое не имеет к России никакого отношения. «Медуза» поговорила со Скоренко и составила небольшой тест про российские изобретения.