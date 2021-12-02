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Itʼs Britney, bitch! Бритни Спирс — 40. Наш подарок на день рождения — кратчайший тест о культовой строчке из ее песни

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Бритни Спирс исполнилось 40! Наши поздравления! Мы благодарим легенду за все суперхиты 1990-х и нулевых, но сегодня решили вспомнить одну-единственную песню с той самой дерзкой фразой — «Itʼs Britney, bitch» («Это Бритни, сучка!»). Сегодня эта дерзкая строчка заиграла новыми красками, ведь совсем недавно Бритни Спирс освободилась от опеки отца, и этот день стал для фанатов не меньшим праздником, чем день рождения певицы. Ну что, готовы? Поехали!

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