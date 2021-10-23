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Игра в кальмара? Ну а может, лучше игра в слона? Или в вышибалы? Тест «Медузы» по дворовым играм из детства

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Хотите взбесим вас тремя словами? «Игра в кальмара»! Кажется, самый популярный сериал в истории Netflix посмотрели и обсудили уже все — так что сегодня обойдемся без этого. Вместо этого вспомним любимые дворовые игры из детства! Из некоторых наверняка получились бы отличные испытания для второго сезона. Только надо как следует подучить правила.

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Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС, на обложке — Анатолий Морковкин / ТАСС