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«Медуза», я с тобой
игры

Игра в кальмара? Ну а может, лучше игра в слона? Или в вышибалы? Тест «Медузы» по дворовым играм из детства

Хотите взбесим вас тремя словами? «Игра в кальмара»! Кажется, самый популярный сериал в истории Netflix посмотрели и обсудили уже все — так что сегодня обойдемся без этого. Вместо этого вспомним любимые дворовые игры из детства! Из некоторых наверняка получились бы отличные испытания для второго сезона. Только надо как следует подучить правила.

Фото: Альберт Пушкарев / ТАСС, на обложке — Анатолий Морковкин / ТАСС

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