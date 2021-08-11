И жили они долго и счастливо! Такое действительно было или опять выдумка? В этом тесте вам предстоит отличить литературу от реальной жизни

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Грань между жизнью и литературой порой размыта. Вот пример: во время эпидемии десять юношей и девушек самоизолируются за городом и развлекаются как могут. Звучит злободневно, а на деле — не только наша суровая реальность, но и сюжет «Декамерона». Осенью состоится российская премьера спектакля Кирилла Серебренникова по мотивам новелл Джованни Боккаччо — совместной постановки «Гоголь-центра» и Deutsches Theater Berlin. Вместе с «Тинькофф», который помог организовать московскую премьеру, мы отыскали десять удивительных историй о любви. Догадаетесь, где правда, а где — книжная фантазия?

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