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Хотел назвать единую с Россией валюту фунтом или алтыном? Выступал за ГКЧП или против? Тест «Медузы» о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане

Нурсултан Назарбаев уходит в отставку с поста президента Казахстана. Он правил страной почти 30 лет — дольше всех из постсоветских лидеров. За это время в стране сформировался настоящий культ личности Назарбаева, которого официально называют «елбасы» — лидер нации, а столицу Казахстана Астану после его ухода собираются переименовать в Нурсултан. Насколько хорошо вы знаете, как Назарбаев добился единоличной власти? Проверим!

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Фото в анонсе: Валерий Сутулов / ТАСС