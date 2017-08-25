Хайпануть или дропнуть? Понимаете ли вы подростков? Тест «Медузы» и торговых центров «МЕГА»

Подростки — главные люди 2017-го. В этом году взрослые совершенно неожиданно обнаружили, что в России сложилась многослойная молодежная культура, и теперь в шоке от того, что ничего не понятно. К новому школьному году «Медуза» вместе с торговыми центрами «МЕГА» придумала тест, с помощью которого вы можете проверить, насколько хорошо вы понимаете подростковый сленг, связанный с одеждой и внешним видом. Надеемся, этот тест поможет вам понять детей, а может, даже хайпануть вместе с ними.