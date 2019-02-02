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Где находится Сайлент Хилл? Что сказал Гарри Мейсон инопланетянам? Тест «Медузы» к 20-летию знаменитого хоррора

31 января исполнилось 20 лет одному из величайших хорроров в истории видеоигр — Silent Hill, выпущенному японской студией Team Silent на PS1. Главный герой Гарри Мейсон попадают в аварию, а очнувшись, начинает искать свою дочь Шерил; по пути он сталкивается с ужасами окутанного туманом города. Название этого места давно уже стало нарицательным. Успех первой части породил множество продолжений и два полнометражных фильма. К сожалению, сейчас серия скорее мертва, чем жива (да и последние выпуски оставляли желать лучшего). Но это не помешает вспомнить о наследии, оставленном первой Silent Hill!

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Автор: Максим Иванов