Фрида Кало или Мата Хари? Узнайте великую женщину по ее бровям Тест «Медузы» и MAKE UP FOR EVER

В мире бровей стандарты красоты меняются чуть ли не каждый сезон. В разные времена в моде были брови-ниточки, широкие естественные или четко прорисованные брови, светлые или окрашенные в нестандарный цвет (например, синий!). «Медуза» вместе с MAKE UP FOR EVER, у которых выходит новая линия средств для макияжа бровей The Brow Show, придумали тест. Проверьте, сможете ли вы угадать по бровям, что за героиня изображена на картинке. А мы расскажем, как повторить такие же брови и какие новинки MAKE UP FOR EVER для этого использовать.