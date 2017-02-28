Фишинг или нет? Тест «Медузы» и Microsoft о том, насколько вы внимательны

В интернете и в реальной жизни становится все труднее себя обезопасить: мошенники придумывают новые способы обвести нас вокруг пальца, заполучить наши личные данные или украсть деньги с карточки. К счастью, технологии защиты тоже развиваются, а иногда, чтобы остаться в безопасности, достаточно быть внимательным. В остальных случаях вам помогут специальные функции, например Windows Hello, которая позволяет для входа в систему использовать не только классический ввод пароля, но и отпечаток пальца и распознавание лица. «Медуза» вместе с Microsoft проверяет, насколько вы внимательны, когда дело касается безопасности.