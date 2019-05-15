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Это XVI или XX век? Угадаете, когда построили этот храм? По фотографии с людьми в форме!

В Екатеринбурге на месте одного из центральных скверов собираются построить храм святой Екатерины. В городе уже несколько дней продолжаются протесты, переходящие в столкновения между сторонниками и противниками строительства; сотрудники полиции задерживают некоторых протестующих. Пока остается неясным, будет ли в итоге построен храм святой Екатерины, «Медуза» предлагает читателям совершить экскурсию по самым известным церквям и соборам России и попытаться угадать, когда они были построены.

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Фото в анонсе: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Scanpix / LETA