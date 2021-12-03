Это мороженое, мыло или моллюск? Тест, в котором вам предстоит угадать, что перед вами

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Мы привыкли, что вещи выглядят так, как выглядят, и не иначе. Но однажды телефоны променяли кнопки на большие экраны, дома вытянулись вверх, а компьютерные игры избавились от пикселей. Этот тест — проверка на воображение. Ваша задача — присмотреться к тому, что вы, возможно, никогда не видели, и угадать, что это.

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