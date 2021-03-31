Это масонский знак или страховая табличка? Тест «Медузы» и Canon о московских деталях

Есть предложение: попробуйте приглядеться к Москве — разглядеть ее через мелочи и детали. Именно с их помощью раскрывается история, повседневность и непередаваемое настроение города. Этот тест мы сделали вместе с Canon к старту продаж камеры PowerShot ZOOM. Это не совсем обычный фотоаппарат или видеокамера, которые мы привыкли видеть: PowerShot ZOOM — компактный монокулярный объектив с суперзумом и функцией съемки FHD-видео, чтобы снимать с большого расстояния и ловить мельчайшие детали.

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Сделано в продано! Фото: Миша Фомкин для «Медузы»