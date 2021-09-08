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«Медуза», я с тобой
Партнерский материал

Эти мемы о Python смогут объяснить только настоящие программисты! Тест — для них

В любой работе важна не только сама работа, но и атмосфера в команде. А ничто так не помогает почувствовать себя на одной волне с коллегами, как хорошая шутка. Этот тест мы сделали вместе со специализированной школой программистов Skillfactory. В нем мы будем показывать вам мемы, вдохновленные языком Python (кстати, названным в честь комиков!), а ваша задача — объяснить, в чем тут суть.

Сделано в продано!

Фото: VolodymyrSanych / Shutterstock, на обложке — Ramolo Tavani / Shutterstock

Партнерский материал