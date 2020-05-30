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Дженнифер Энистон в «Друзьях» или «Утреннем шоу»? Сергей Безруков в «Участке» или «Бригаде»? Попробуйте не перепутать! Тест к запуску нового подкаста «Чего бы посмотреть»

29 мая на «Медузе» вышел новый подкаст про сериалы под названием «Чего бы посмотреть». В подкасте журналисты «Медузы» делятся впечатлениями от сериалов, фильмов и телешоу (без критиков!). А перед вами тест, где нужно не перепутать актеров, которые снимались в разных сериалах. Все очень просто: мы показываем скриншот, а вы угадываете сериал.

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