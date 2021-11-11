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Достоевскому — 200 лет… мы хотели составить тест на 200 вопросов, но решили вас пожалеть Их всего 10, зато каких! Контрольная «Медузы»

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Дзинь-дзинь 🔔 Всем рассесться по местам и достать тетради! В смысле вас не предупреждали о контрольной? Да как вы смеете говорить такое 11 ноября 2021 года… В день, когда Федору Михайловичу Достоевскому исполняется 200 лет! Никаких отговорок, сейчас проверим, насколько хорошо вы читали «Преступление и наказание», «Бесов», «Бедных людей», «Братьев Карамазовых», «Записки из подполья» и «Идиота». Чур, не списывать, телефоны тоже уберите!

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