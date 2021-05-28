Для чего нужен пикфлоуметр? Тест на знание медицинских гаджетов

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Есть множество медицинских приборов, названия которых большинству ничего не говорит. И зря! Некоторые устройства используют только врачи, а другие могут пригодиться продвинутым пациентам. Вместе с компанией Philips, чьи решения помогают контролировать симптомы респираторных заболеваний и принимать назначенное лечение дома, подготовили тест — проверим, отличите ли вы пульсоксиметр от тонометра.

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Сделано в продано! Фото в анонсе: Philips