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Партнерский материал

Для чего нужен пикфлоуметр? Тест на знание медицинских гаджетов

Есть множество медицинских приборов, названия которых большинству ничего не говорит. И зря! Некоторые устройства используют только врачи, а другие могут пригодиться продвинутым пациентам. Вместе с компанией Philips, чьи решения помогают контролировать симптомы респираторных заболеваний и принимать назначенное лечение дома, подготовили тест — проверим, отличите ли вы пульсоксиметр от тонометра.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

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Фото в анонсе: Philips

Партнерский материал