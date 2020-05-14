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Депутаты Госдумы стали носить на груди кресты, отпугивающие коронавирус. И просто вынудили нас сделать этот тест Да-да, это тест про кресты. Почти такой же безумный, как про короны

Помните тест про короны? Его нас вынудил сделать коронавирус, и можно было подумать, что мы совсем уже. А теперь депутаты Госдумы стали носить на груди значки в виде крестов, которые отпугивают коронавирус. «ЧТО?! — подумали мы. — Они там совсем ку-ку?» И сделали тест про кресты, после которого вы подумаете, что ку-ку — это мы.

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Фото в анонсе: Пресс-служба ГД РФ