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Дематюкация или матоборство? Политический словарь Украины — як добре ви його розумієте? Тест «Медузы»

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила в Верховной Раде больше половины депутатских мест. В украинских СМИ для этого, как и для многих других явлений политической жизни страны, даже придумали специальный термин — пока не скажем, какой. Некоторые из этих слов и аббревиатур используются и в России, но не так широко. Редакция «Медузы» подготовила для вас тест про значение и правильное использование украинских политических терминов.

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Фото в анонсе: Евгений Савилов / AFP / Scanpix / LETA