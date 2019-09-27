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Дефляция, девальвация, а может деноминация? Тест на простые экономические термины к запуску подкаста «Калькулятор»

22 сентября «Медуза» запустила новый подкаст «Калькулятор» о финансовой грамотности. Для того, чтобы быть грамотным, надо владеть элементарной терминологией в сфере экономики и понимать, о чем идет речь, когда кто-то использует словосочетание «девальвация рубля». Вы как, знаете, о чем речь? Сможете отличить «клиринг» от «демпинга»? Пройдите тест и проверьте!

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Фото в анонсе: ESB Professional / Shutterstock.com Фото: G-Stock Studio / Shutterstock.com