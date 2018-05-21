Что за простыня на морде? Тест «Медузы» про журналистский сленг

1 июня в Москве пройдет профессиональная конференция «Шторм», которую организует «Медуза». Ее гостями станут главные редакторы крупнейших изданий — по мировым, а не российским меркам (например, BuzzFeed и Axios!). Они будут рассказывать о трендах в мире медиа и о том, как медийные компании сейчас зарабатывают деньги. А еще там выступит Юрий Дудь. Конечно, все спикеры будут использовать особенные журналистские термины. Вы их знаете? Сейчас проверим.