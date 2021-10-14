Что такое буллинг и почему это не просто шалость и этап развития? Тест, в котором вам придется решать школьные конфликты

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По данным ЮНЕСКО, каждый третий школьник сталкивается с различными формами насилия и травли со стороны сверстников. Несмотря на распространенность, буллинг — не нормальное поведение, присущее всем детям, а серьезная проблема. Он вредит всем: тем, кого травят; тем, кто издевается над другими, и даже тем, кто просто наблюдает со стороны и не вмешивается.

Распознать буллинг бывает непросто, но чем раньше удастся это сделать и прийти на помощь, тем лучше. В этом тесте вам предстоит быть внимательным родителем и вовремя заметить, что с ребенком творится что-то неладное. Вопросы мы придумали вместе с банком Тинькофф и благотворительной организацией «Журавлик» — она занимается предотвращением травли и созданием безопасной среды для детей.

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Сделано в продано! Иллюстрации: Настя Григорьева