Люди верят в лучшее? Люди всегда врут? Тест «Медузы» по социальным экспериментам

Не так давно были раскритикованы самые популярные социальные эксперименты XX века — тюремный эксперимент Зимбардо и маршмеллоу-тест. Это ставит под угрозу и другие важные результаты известных исследований. «Медуза» и создатели курса для подростков InLiberty «Ультиматум» предлагают угадать, как в самых известных, не раскритикованных пока научных экспериментах ведут себя люди и какие выводы делают из этого ученые?