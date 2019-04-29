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Что косят зайцы и чем заняты люди-дикари? Тест к 50-летию фильма «Бриллиантовая рука»

Фильму «Бриллиантовая рука» исполнилось 50 лет. Это один из самых популярных фильмов в советском прокате — в кинотеатры на него сходили 77 миллионов человек. Несколько песен из «Бриллиантовой руки» стали хитами — и песня про зайцев, и «Остров Невезения», и «Вулкан страстей», которую все знают по строчке «Помоги мне». А теперь давайте разберемся, что там зайцы косят — и когда родились люди-дикари.

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Фото в анонсе: Sputnik / LETA