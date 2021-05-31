Что будет, если долго терпеть? А ночные походы в туалет — это норма? О мочевом пузыре мало говорят, а мы сделали целый тест!

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Каждый день почки человека фильтруют около 150 литров крови, и в результате этого сложного процесса выделяется один-два литра мочи. Для этого нужна слаженная работа дренажной системы нашего организма — мочевыводящих путей: почек, мочеточников, уретры и мочевого пузыря. В мае проходит месяц осведомленности о раке мочевого пузыря. Вместе с информационным порталом «За руку», созданным швейцарской фармацевтической компанией «Рош» для людей с онкологическими заболеваниями и их близких, подготовили тест, в котором проверяем, что вы знаете об этом важном органе.

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Сделано в продано! Фото в анонсе: Astari Linggargita / Shutterstock