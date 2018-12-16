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Чиновникам запрещают пользоваться Times New Roman и Arial. А вы отличите их друг от друга? Поиграем со шрифтами!

В начале декабря стало известно, что российские чиновники больше не могут использовать популярные шрифты. Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания Ura.ru, компания Monotype Imaging, которая владеет правами на Arial, Times New Roman и на другие шрифты, отказалась лицензировать их для российского софта из-за санкций. «Медуза» предлагает читателям поиграть со шрифтами и проверить, сможете ли вы отличить Times New Roman от Arial, а антикву от гротеска.

Мы подготовили этот тест вместе с дизайнерами и основателями магазина Type.Today Юрием Остроменцким и Ильей Рудерманом

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Авторы: Юрий Остроменцкий и Илья Рудерман