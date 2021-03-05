Чье имя носит бензиновый двигатель? А дворники кто изобрел — мужчина или женщина? Тест об автомобильных достижениях человечества

Первый бензиновый автомобиль появился 135 лет назад, но на нем вряд ли получилось бы проехать по современным улицам. В то время топливо покупали в аптеках, тормоза чинили у кузнецов, а на крутые горки автомобили приходилось толкать. С годами конструкция стремительно менялась благодаря разным изобретателям: как мужчинам, так и женщинам. В этом тесте, который мы сделали вместе с Авито Авто, нужно угадать, кому принадлежат те или иные изобретения автомобильного мира.

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Сделано в продано! Фото: Sergey Kohl / Shutterstock, в анонсе — Sunny Celeste / Alamy / Vida Press