Байки из склепа! В этом тесте приглашаем вас прогуляться по кладбищу

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Во многих крупных (и не очень) городах есть свои старинные кладбища — с вековой историей и туристами, которые приезжают, чтобы посмотреть шедевры скульптурного мастерства, почитать эпитафии и узнать больше об известных людях, похороненных там. При этом, конечно, кладбищенские легенды и былины неотделимы от городского фольклора. Например, к кому на день рождения вот уже семьдесят лет приходит загадочный незнакомец с тремя розами и бутылкой коньяка? Кто соседствует с Мэрилин Монро? Если подобные вопросы вас завораживают, то предлагаем пройти наш тест. Его мы сделали вместе с IT-компанией «Честный Агент», которая специализируется на цифровизации ритуального рынка. И тут есть все ответы!

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Сделано в продано! Фото: Ralf Skirr / Unsplash